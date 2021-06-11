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Наташа Тарчевська |

Нашли на берегу реки: на Буковине бывший депутат облсовета покончил с собой

Нашли на берегу реки: на Буковине бывший депутат облсовета покончил с собой

В Путильском районе Черновицкой области бывший депутат облсовета Михаил Петрик покончил жизнь самоубийством.

Его тело нашли на берегу реки Путилка, недалеко от частного дома, где Петрик проживал с семьей.

66-летний мужчина погиб от выстрела в голову из охотничьего ружья.

Михаил Петрик долгое время возглавлял местный госспецлесхоз, был заслуженным лесником Украины.

На пенсию он ушел с должности заместителя главы Путильский РГА.

По неподтвержденной информации, самоубийство Михаила Петрика связывают с тяжелой болезнью.

Правоохранители пока никак не прокомментировали смерть бывшего депутата. Правовая оценка инцидента будет предоставлена в ближайшее время.

Самоубийство чемпионки Украины по пауэрлифтингу

Несколько дней назад во Львове погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас. Ей было всего 17 лет.

Следствие рассматривает версию самоубийства, поскольку установлено, что девушка выпрыгнула из окна общежития, а перед этим закрылась в своей комнате изнутри.

В результате падения с седьмого этажа девушка погибла на месте.

Источник: Buk News

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