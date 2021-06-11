В Путильському районі Чернівецької області колишній депутат облради Михайло Петрик покінчив життя самогубством.

Його тіло знайшли на березі річки Путилка, поблизу приватного будинку, де Петрик мешкав разом із родиною.

66-річний чоловік загинув від пострілу в голову з мисливської рушниці.

Михайло Петрик довгий час очолював місцевий держспецлісгосп, був заслуженим лісником України.

На пенсію він пішов з посади заступника голови Путильської РДА.

За непідтвердженою інформацією, самогубство Михайла Петрика пов’язують із важкою хворобою.

Правоохоронці поки ніяк не прокоментували смерть колишнього депутата. Правова оцінка інциденту буде надана найближчим часом.

Самогубство чемпіонки України з пауерліфтингу

Декілька днів тому у Львові загинула чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас. Їй було лише 17 років.

Слідство розглядає версію самогубства, оскільки встановлено, що дівчина вистрибнула з вікна гуртожитку, а перед цим зачинилася у своїй кімнаті зсередини.

Внаслідок падіння з сьомого поверху дівчина загинула на місці.

Джерело: Buk News