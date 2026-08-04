Владельцы квартир, домов и другой недвижимости, площадь которых превышает установленные законом нормы, каждый год должны платить налог на недвижимое имущество.

После получения налогового уведомления-решения у граждан есть 60 дней, чтобы перечислить средства в бюджет. Сделать это можно как онлайн, так и в отделении банка.

Как уплатить налог на недвижимость онлайн и офлайн, читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто должен платить налог на недвижимое имущество

В налоговой инспекции объяснили, как уплатить налог на недвижимое имущество, какие реквизиты нужно проверить перед оплатой и какими электронными сервисами удобнее всего воспользоваться.

Плательщиками налога являются физические лица, владеющие жилой или нежилой недвижимостью. Обязанность по уплате возникает только тогда, когда площадь объекта превышает установленные законодательством льготные нормы.

В частности, налог начисляется за площадь более 60 кв. м для квартир и свыше 120 кв. м для жилых домов. Если в собственности есть разные типы недвижимости, правила расчета определяются в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

Однако ставка налога не одинакова для всей страны. Ее каждый год устанавливают местные советы, поэтому сумма может отличаться в зависимости от региона.

После получения налогового уведомления-решения владелец недвижимости должен уплатить определенную сумму в течение 60 календарных дней.

Как уплатить налог на недвижимое имущество онлайн

Самый простой способ оплатить налог – это воспользоваться электронными сервисами. В налоговой инспекции подчеркивают, что это позволяет уплатить налог без посещения учреждений и в любое удобное время.

Как уплатить налог на недвижимое имущество через электронный кабинет

Для этого нужно:

войти

перейти к разделу Состояние расчетов с бюджетом ;

; найти начисленный налог на недвижимое имущество;

выбрать интегрированную платежную систему и подтвердить оплату.

Также граждане могут воспользоваться мобильным приложением Моя налоговая, где доступна информация о начислениях и других электронных сервисах ГНС.

Как уплатить налог на недвижимое имущество через Приват24

В налоговой инспекции объяснили, что оплатить налог можно и через мобильное приложение банка.

Для этого необходимо:

открыть Приват24;

перейти к разделу Платежи или Бюджетные платежи;

найти платеж по реквизитам IBAN по налоговому уведомлению-решению или вручную заполнить платеж;

указать сумму, указанную в уведомлении;

проверить правильность реквизитов и подтвердить платеж.

При оформлении платежа важно правильно указать свой налоговый номер, ФИО, реквизиты Казначейства, IBAN, а также код вида уплаты 101. В назначении платежа нужно указать, что это уплата налога на недвижимое имущество за соответствующий год согласно налоговому уведомлению-решению.

Как уплатить налог на недвижимое имущество через Монобанк или Ощад 24

Аналогичный порядок действует и для других банковских приложений.

Чтобы произвести оплату, нужно:

открыть приложение банка;

перейти в раздел бюджетных платежей или оплаты по реквизитам;

отсканировать QR-код из налогового уведомления-решения или вручную ввести IBAN;

проверить реквизиты и подтвердить оплату.

В налоговой инспекции советуют перед подтверждением платежа еще раз проверить правильность всех данных. Это поможет избежать ошибок при зачислении средств.

Как уплатить налог на недвижимое имущество через Дія

Сейчас уплатить налог на недвижимое имущество непосредственно через приложение Дія невозможно. Однако Дія. Підпис можно использовать для авторизации в электронных сервисах ГНС, в частности, в приложении Моя налоговая или Электронном кабинете плательщика, где доступна оплата налоговых обязательств.

Как уплатить налог на недвижимое имущество в отделении банка

Если удобнее произвести оплату в кассе банка, нужно предоставить кассиру:

налоговый номер и ФИО;

реквизиты Казначейства и номер IBAN по налоговому уведомлению-решению;

сумму налога;

назначение платежа с кодом вида оплаты 101.

После заполнения платежной инструкции необходимо внимательно проверить все реквизиты и после этого поставить подпись.

Если налог платит другой человек, в платежных документах обязательно следует указать налоговый номер и ФИО именно того гражданина, за которого осуществляется платеж.

В налоговой инспекции объяснили, что по правильно заполненным реквизитам средства будут зачислены в бюджет и отражены в интегрированной карточке плательщика. На следующий день информацию об оплате можно проверить в личной части Электронного кабинета.

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