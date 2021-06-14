Кулемети, гранатомети та автомати: на Донеччині військові намагались продати зброю

Співробітники Служби безпеки України затримали в Донецькій області трьох військовослужбовців, які намагалися викрасти зі своєї частини зброю та продати її.

Крім того, СБУ провела обшук в одному з підрозділів, під час якого були виявлені речові докази.

Зокрема, оперативники спецслужби вилучили чотири станкових гранатомети АГС, два РПГ, три танкових кулемети Калашникова, один модернізований ПКМ.

Крім того, виявлено один автомат АК-74, один АК-47, чотири автомати Калашникова зі складним прикладом, пістолет Макарова, підствольні гранатомети та кулеметні стволи.

Все озброєння і запчастини до нього виявилося неврахованим.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України. Зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують невідкладні слідчі дії з пошуку і затримання потенційних покупців.

Схрон часів Гіркіна

Минулого тижня оперативники СБУ виявили неподалік від Слов’янська схрон бойовиків “ДНР”.

Закладка схованки була здійснена ще у 2014 році і призначалася для проведення диверсій та терактів на підконтрольній Україні території.

Із схрону вилучили 23 гранати різних модифікацій, 11 реактивних снарядів для РПГ, а також 4 тисячі патронів калібру 5,45.ч