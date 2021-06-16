Осквернил памятник Бандере: студента из Львова приговорили к четырем годам тюрьмы

Галицкий районный суд города Львов приговорил к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года жителя Хмельницкой области, который осквернил памятник Степану Бандере.

В СБУ сообщили, что злоумышленников было двое – они студенты одного из львовских ВУЗов, а мотивом их преступления стало получение финансового вознаграждения.

По месту их жительства правоохранители обнаружили доказательства содеянного.

Обоим было предъявлено обвинение по факту нарушения ч.3 ст.297 (осквернение памятника лицу, защищавшему суверенитет и территориальную целостность страны) УК Украины.

Материалы дела по второму злоумышленнику переданы в суд. Правоохранители продолжают следственные действия, чтобы установить заказчиков преступления.

Кем был Степан Бандера

Степан Бандера — один из главных идейных проводников украинского национализма.

На протяжении десятилетий он был организатором подпольной борьбы против трех государств — Второй Речи Посполитой, Третьего Рейха и Советского Союза.

Подробнее о биографии Бандеры вы можете узнать из эксклюзивного интервью кандидата политических наук Юрия Михальчишина, которое он дал Фактам ICTV.