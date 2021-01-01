Кем был Степан Бандера: биография, мифы, факты

Ежегодно 1 января Украина празднует день рождения Степана Бандеры — главного идейного проводника украинского национализма.

Биография Степана Бандеры впечатляет, поскольку на протяжении десятилетий он был организатором подпольной борьбы против трех государств — Второй Речи Посполитой, Третьего Рейха и Советского Союза.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV кандидат политических наук, бывший советник главы СБУ Юрий Михальчишин рассказал о детстве и юности Степана Бандеры, что известно о его “сотрудничестве” с немцами и кем был спецагент, которому было приказано убить Бандеру.

— Что известно о детстве и молодых годах Степана Бандеры? Что вдохновило его на борьбу за Украину?

— Степан Бандера родился в 1909 году в Калушском уезде королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгерской империи в семье священника, который был очень авторитетным человеком в местной общественной жизни.

В детстве и в юные годы Бандера много занимался спортом, так как имел слабое здоровье и был вынужден закаляться физически. Активно занимался общественной деятельностью, был членом молодежной организации Пласт.

Во Львове Степан начал активно проявлять себя в рядах нелегальной украинской военной организации, созданной Евгением Коновальцем. Впоследствии на базе этого объединения будет образована ОУН — Организация украинских националистов, лидером которой станет сам Бандера.

На борьбу за Украинское Государство Степана Бандеру могло вдохновить военное детство, пример отца и общая высокопатриотическая атмосфера, царившая тогда в оккупированной поляками Галичине.

— После чего Бандеру начали называть террористом? Что произошло на самом деле?

— Парадоксально, но такого явления как терроризм в уголовном кодексе межвоенной Польши или же Второй Речи Посполитой, против которой выступали украинские националисты, не было.

Степана Бандеру судили за руководство нелегальной организацией — речь шла об ОУН.

Также его судили за то, что он был во главе группы, организовавшей в 1934 году покушение на польского министра внутренних дел, полковника Бронислава Перацкого.

Именно он был ответственен за массовые репрессии и фальсификации на выборах 1930 года. Судебные процессы происходили в Варшаве и Львове.

— Что известно о “сотрудничестве” Бандеры с немцами во время Второй мировой войны?

— На самом деле это сотрудничество имело исключительно прагматичный и расчетный характер.

Приходится оно на период весны 1940 года, когда Бандера возглавил революционное крыло ОУН с центром в Кракове, оккупированном немцами до лета 1941 года. Организация попыталась объявить восстановление независимости Украинского государства во Львове.

Это сотрудничество заключалось в том, что члены ОУН добывали разведывательную информацию, пересекая границу между Третьим Рейхом и СССР. Таким образом происходила координация деятельности Абвера – немецкой спецслужбы тех времен.

Также на партнерских началах немецкие спецслужбы согласились подготовить спецподразделение украинских добровольцев, вошедшее в полк спецназначения Нахтигаль.

Летом 1941 года это спецподразделение приняло участие в операции Барбаросса – нападении Рейха на Советский Союз.

Однако из-за событий во Львове, когда 30 июня 1941 года состоялась попытка провозглашения украинской независимости, это сотрудничество прекратилось.

— Как Степан Бандера оказался в немецком концлагере?

— Немецкие органы безопасности арестовали Степана Бандеру 5 июля 1941 года в Кракове, поскольку восстановление Украины и ее независимости не входило в планы Рейха.

Бандере выдвинули ультиматум, который заключался в отзыве Акта провозглашения Украинского Государства и переходе к сотрудничеству с немцами. Бандера отказался: его перевезли в Берлин, где до конца года он находился в тюрьме.

В начале 1942 года Степан Бандера попал в концлагерь Заксенхаузен, где его удерживали в блоке особо важных политзаключенных.

Интересно, что вместе с ним там находился командующий польской Армии Крайовой полковник Стефан Ровецкий, бывший министр оккупированной Франции Леон Блюм, позже – высокопоставленные военные, полковники и генералы армии США.

— Что было с Бандерой после завершения войны?

— На свободу Степан Бандера вышел в октябре 1944 года.

На фоне военных событий он продолжил жить на территории Западной Германии, преимущественно в Мюнхене.

Жил он под своей фамилией, а позже получил чужие документы, которые, кстати, достались Бандере от известного львовского шахматиста Степана Попеля.

Несмотря на серьезные внутренние конфликты Степан Бандера продолжал возглавлять ОУН. Он организовывал боевые группы, которые поддерживали связь с украинским подпольем в Западной Украине, вошедшей в состав СССР.

Также Бандера пытался координировать сотрудничество со спецслужбами западных государств для помощи украинскому освободительному движению.

— Кто стал убийцей Степана Бандеры? Кому это было выгодно?

— Очередной падарокс, но убийцей Бандеры стал львовский студент по имени Богдан Сташинский.

Он родился в селе Борщовичи под Львовом, учился в педагогическом институте. Его задержали за безбилетный проезд в железнодорожном транспорте, и во время рутинной проверки органы госбезопасности решили привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству.

Так Богдан Сташинский стал агентом КГБ УССР. Его привлекали к проведению различных диверсионных акций и ликвидации подполья ОУН на Львовщине, также он прошел спецподготовку на курсах КГБ в Киеве, после чего под чужими документами был отправлен в ФРГ.

Смерть Степана Бандеры была выгодной руководству советского КГБ, которое пыталось демонстрировать свое первенство и эффективность в борьбе с украинским национализмом не только внутри СССР, но и за рубежом.

— Почему историческая память о Степане Бандере разнится на Востоке и Западе?

— Причина логична и очевидна – Бандера родился на Западе и никогда не посещал территории восточнее реки Збруч.

Надо понимать, что его практическая деятельность разворачивалась только на Западной Украине. Несмотря на это, небольшие группы подполья ОУН существовали и в восточных районах Украины, в частности во время немецкой оккупации.

Поняв, что после завершения войны национализм на Западе никуда не исчез, советская пропаганда и спецпропаганда сделали все возможное, чтобы демонизировать и дискредитировать Бандеру, изображая его коллаборационистом и сторонником фашизма.

В то же время советско-германское сотрудничество 1939-1941 годов (в частности в рамках пакта Молотова-Риббентропа) для усиления нацизма и фашизма сделало значительно больше, чем скромное сотрудничество бандеровской ОУН с немецким Абвером в 1940-1941 годах.

Если мы говорим о Степане Бандере, Украине необходимо сформировать неконфликтный и сбалансированный взгляд, приемлемый и, главное, понятный для всех граждан государства.

Вот эта непонятность порождает вакуум, который заполняется, к сожалению, российской пропагандой, которая полностью копирует советскую.

— Почему Бандеру так боятся в РФ?

Российская Федерация с каждым годом идеологически все больше становится похожей на Советский Союз сталинского образца.

В этой парадигме Бандера вызывает особую ненависть как один из немногих лидеров порабощенных народов СССР, который сумел организовать долговременное и массовое движение сопротивления.

К сожалению, ни литовцы, ни латыши, ни эстонцы, которые тоже пытались организовать борьбу против советской оккупации, не выдержали больше двух-трех лет подполья.

А возглавляемая Бандерой организация вела уверенную борьбу до середины 1950-х годов.

— Какой вклад в историю Украины внес Степан Бандера?

Бандера возглавил нелегальную ОУН на западно-украинских землях в критическое время борьбы с польской оккупацией в 1930-х годах, боролся с немецкой оккупацией, попал в немецкое заключение, оказался в эмиграции, откуда продолжил организационную работу с целью поддержки движения сопротивления и противостояния уже советской власти.

Его вклад не только практичен, но и символичен. Именно фигура Бандеры стала консолидирующей для формирования образа украинского национализма и бескомпромиссной в борьбе за независимость.

Именно таким запомнили Степана Бандеру. Конечно, что символ может отличаться от реального человека в жизненных обстоятельствах, но он остается актуальным до сих пор.

Бандера вдохновляет многих украинцев на продолжение борьбы за украинский суверенитет и территориальную целостность, вызывая страх и ненависть у врагов.

Фото: Институт национальной памяти, Историческая правда, Фотографии старого Львова