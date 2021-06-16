В Измаиле наказали школьников, жестоко убивших 58-летнего мужчину

В Измаиле Одесской области суд определился с наказанием для двух школьников, убивших 58-летнего мужчину.

Учитывая возраст мальчиков — 12 и 13 лет — прокуроры добились направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

Малолетние преступники пробудут в таком заведении следующие два года.

Отметим, что уголовной ответственности подлежат лица, которым на момент совершения преступления исполнилось 16 лет.

Наказания в виде лишения свободы несовершеннолетние и малолетние подсудимые отбывают в специальных воспитательных учреждениях.

Убийство в Измаиле

О том, что в Измаиле двое подростков убили мужчину, стало известно в конце марта.

Следствие установило, что парни набросились на 58-летнего бездомного неподалеку местного памятника морякам.

На теле мужчины судмедэксперты обнаружили многочисленные травмы, переломы ребер и следы множественных ранений.

В полиции малолетние злоумышленники признались, что требовали у бездомного, чтобы тот принес им булочки. После услышанного отказа они заманили его к озеру, где жестоко избили деревянными палками.

Семьи обоих мальчиков состоят на учете службы по делам детей как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Источник: Одесская областная прокуратура