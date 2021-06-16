В Ізмаїлі покарали школярів, які жорстоко вбили 58-річного чоловіка

В Ізмаїлі Одеської області суд визначився із покаранням для двох школярів, які вбили 58-річного чоловіка.

Зважаючи на вік хлопчиків – 12 і 13 років – прокурори домоглися направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків.

Малолітні злочинці пробудуть у такому закладі наступні два роки.

Зазначимо, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років.

Покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітні та малолітні підсудні відбувають у спеціальних виховних установах.

Вбивство в Ізмаїлі

Про те, що в Ізмаїлі двоє підлітків вбили чоловіка, стало відомо наприкінці березня.

Слідство встановило, що хлопці накинулися на 58-річного безхатченка поблизу пам’ятника морякам.

На тілі чоловіка судмедексперти виявили численні травми, переломи ребер та сліди множинних поранень.

В поліції малолітні зловмисники зізналися, що вимагали у безхатченка, аби той приніс їм булочки. Після почутої відмови вони заманили його до озера, де жорстоко побили дерев’яними палицями.

Родини обох хлопців перебувають на обліку служби у справах дітей як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Джерело: Одеська обласна прокуратура