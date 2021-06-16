Похитил и оставил в лесу: на Житомирщине мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь своей подруги

В Олевском районе Житомирской области осудили мужчину, который изнасиловал 5-летнюю девочку и пытался задушить ее бабушку.

Ужасный инцидент произошел весной 2018 года. Неоднократно судимого 39-летнего мужчину в гости пригласила мать маленькой девочки.

Кроме них, в доме жила и 55-летняя бабушка ребенка. “Кавалер” наведался к своей знакомой с двумя литрами спиртного.

Когда застолье завершилось, старшая женщина попросила его уйти домой, однако мужчина отказался.

Пьяный конфликт перерос в драку, после чего гость начал душить хозяйку: где была в это время мать с девочкой, выяснить не удалось.

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Когда 55-летняя женщина потеряла сознание, нетрезвый мужчина подумал, что она мертва.

После этого злоумышленник пробрался в комнату к спящей 5-летней девочке, отнес ее в лес недалеко от дома и изнасиловал.

Что решил суд

В течение двух лет расследования дела обвиняемый не признавал своей вины в совершенных преступлениях.

Однако прокуроры предоставили весомое количество обоснованных доказательств, неопровержимо доказавших вину насильника.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу четырьмя статьями — речь идет об изнасиловании, похищении малолетнего ребенка, покушении на убийство и сексуальном насилии.

Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Со дня задержания (1 мая 2018 года) подсудимый находился под стражей.

Источник: Житомирская областная прокуратура