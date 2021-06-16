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Наташа Тарчевська |

Викрав і покинув у лісі: на Житомирщині чоловік зґвалтував 5-річну доньку своєї подруги

Викрав і покинув у лісі: на Житомирщині чоловік зґвалтував 5-річну доньку своєї подруги

В Олевському районі на Житомирщині засудили чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку і намагався задушити її бабусю.

Жахливий інцидент стався навесні 2018 року. Неодноразово судимого 39-річного чоловіка в гості запросила матір маленької дівчинки.

Окрім них, у будинку мешкала й 55-річна бабуся дитини. “Кавалер” навідався до своєї знайомої із двома літрами спиртного.

Коли застілля завершилося, старша жінка попросила його піти додому, однак чоловік відмовився.

П’яний конфлікт переріс у бійку, після чого гість почав душити господиню: де були на той час матір із дівчинкою, з’яувати не вдалося.

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Коли 55-річна жінка знепритомніла, нетверезий чоловік подумав, що вона мертва.

Після цього зловмисник пробрався в кімнату до сонної 5-річної дівчинки, відніс її до лісу неподалік дому і зґвалтував.

Що вирішив суд

Протягом двох років розслідування справи обвинувачений не визнавав своєї вини у скоєних злочинах.

Однак прокурори надали вагому кількість обґрунтованих доказів, що беззаперечно довели вину ґвалтівника.

Суд визнав його винним у скоєнні злочинів, передбачених одразу чотирма статтями – йдеться про зґвалтування, викрадення малолітньої дитини, замах на вбивство та сексуальне насильство.

Чоловік отримав покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років. З дня затримання (1 травня 2018 року) підсудний перебував під вартою.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура

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