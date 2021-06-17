17 июня на юге Украины бушует непогода, в частности, гроза с сильными дождем и ветром. В результате циклона пляжи и базы отдыха в туристических Бердянске и Кирилловке затоплены.

Так, в Кирилловке на Федотовой косе и на побережье в Степановке полностью залиты водой пляжи и базы отдыха, расположенные возле Азовского моря.

Это произошло в результате шторма в море, который отнес волну к берегу.

По словам очевидцев, вода все еще продолжает подходить.

Похожая ситуация сложилась в Бердянске. Так, затопило пляж Верховая и расположены возле него базы отдыха.

Источник: Бердянськ 24