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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Кирилловке и Бердянске полностью затопило пляжи

затоплений бердянськ

17 июня на юге Украины бушует непогода, в частности, гроза с сильными дождем и ветром. В результате циклона пляжи и базы отдыха в туристических Бердянске и Кирилловке затоплены.

Так, в Кирилловке на Федотовой косе и на побережье в Степановке полностью залиты водой пляжи и базы отдыха, расположенные возле Азовского моря.

Это произошло в результате шторма в море, который отнес волну к берегу.

По словам очевидцев, вода все еще продолжает подходить.

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Похожая ситуация сложилась в Бердянске. Так, затопило пляж Верховая и расположены возле него базы отдыха.

Источник: Бердянськ 24

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