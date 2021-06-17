17 червня на півдні України вирує негода, зокрема, гроза з сильними дощем та вітром. Внаслідок циклону пляжі та бази відпочинку у туристичних Бердянську та Кирилівці затоплені.

Так, у Кирилівці на Федотовій косі і на узбережжі у Степанівці повністю залиті водою пляжі та бази відпочинку, що розташовані біля Азовського моря.

Це сталося внаслідок шторму в морі, який відніс хвилю до берега.

За словами очевидців, вода все ще продовжує підступати.

Схожа ситуація склалася у Бердянську. Так, затопило пляж Верхова та розташовані біля нього бази відпочинку.

Джерело: Бердянськ 24