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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Кирилівці та Бердянську повністю затопило пляжі

затоплений бердянськ

17 червня на півдні України вирує негода, зокрема, гроза з сильними дощем та вітром. Внаслідок циклону пляжі та бази відпочинку у туристичних Бердянську та Кирилівці затоплені.

Так, у Кирилівці на Федотовій косі і на узбережжі у Степанівці повністю залиті водою пляжі та бази відпочинку, що розташовані біля Азовського моря.

Це сталося внаслідок шторму в морі, який відніс хвилю до берега.

За словами очевидців, вода все ще продовжує підступати.

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Схожа ситуація склалася у Бердянську. Так, затопило пляж Верхова та розташовані біля нього бази відпочинку.

Джерело: Бердянськ 24

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