ДТП на трассе Киев-Чоп: движение по дороге перекрыто

Движение по трассе Киев-Чоп было заблокировано в результате ДТП с участием грузовика.
Водитель автопоезда не выбрал безопасную скорость.
В результате этого он не справился с управлением, а машину занесло в кювет.
Для легковых автомобилей патрульные организовали движение по реверсной полосе.
ДТП в Ровенской области
Накануне в Березном Ровенской области произошло смертельное ДТП со смертельным исходом.
От грузовика отлетело колесо, которое убило прохожего.
Мужчине оторвало руку, а медики не смогли его спасти.