ДТП на трассе Киев-Чоп: движение по дороге перекрыто

Движение по трассе Киев-Чоп было заблокировано в результате ДТП с участием грузовика.

Водитель автопоезда не выбрал безопасную скорость.

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В результате этого он не справился с управлением, а машину занесло в кювет.

Для легковых автомобилей патрульные организовали движение по реверсной полосе.

ДТП в Ровенской области

Накануне в Березном Ровенской области произошло смертельное ДТП со смертельным исходом.

От грузовика отлетело колесо, которое убило прохожего.

Мужчине оторвало руку, а медики не смогли его спасти.