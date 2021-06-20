ДТП на трасі Київ-Чоп: рух по дорозі перекрито

Рух по трасі Київ-Чоп було заблоковано через ДТП за участю вантажівки.
Водій автопоїзду не вибрав безпечну швидкість.
В результаті цього він не впорався з керуванням, а машину занесло в кювет.
Для легкових автомобілів патрульні організували рух по реверсній смузі.
ДТП у Рівненській області
Напередодні в Березному Рівненської області сталася смертельна ДТП зі смертельними наслідками.
Від вантажівки відлетіло колесо, що вбило перехожого.
Чоловікові відірвало руку, а медики не змогли його врятувати.