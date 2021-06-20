ДТП на трасі Київ-Чоп: рух по дорозі перекрито

Рух по трасі Київ-Чоп було заблоковано через ДТП за участю вантажівки.

Водій автопоїзду не вибрав безпечну швидкість.

В результаті цього він не впорався з керуванням, а машину занесло в кювет.

Для легкових автомобілів патрульні організували рух по реверсній смузі.

ДТП у Рівненській області

Напередодні в Березному Рівненської області сталася смертельна ДТП зі смертельними наслідками.

Від вантажівки відлетіло колесо, що вбило перехожого.

Чоловікові відірвало руку, а медики не змогли його врятувати.