В Ужгороде произошел пожар на территории ромского поселения. Огонь разгорелся ночью в микрорайоне Шахта.

Об этом сообщил председатель общественной организации Объединение ромов Ужгорода Мирослав Горват. По его словам, сейчас пожар на территории лагеря ликвидировали.

Также он рассказал, что травмированных и погибших в результате пожара нет. Однако сгорело около семи небольших домов.

Представитель Управления ДСНС Федор Филип отметил, что огонь распространился на площади около 170 кв. м. По его словам, огонь уничтожил здание барачного типа, в котором проживало пять семей.

Для ликвидации пожара привлекли три пожарных машины — два грузовика подвозили воду, поскольку на территории поселения проблемы с водоснабжением.

Огонь полностью ликвидировали около трех часов ночи. Причины пожара пока, по словам представителя ДСНС, неизвестны — правоохранители выясняют все обстоятельства события.

В то же время по словам местных, один из ромов поджег свою квартиру, однако официальной информации о причинах пожара нет.