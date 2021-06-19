У місті Ужгороді сталася пожежа на території ромського поселення. Вогонь запалав вночі у мікрорайоні Шахта.

Про це повідомив голова громадської організації Об’єднання ромів Ужгорода Мирослав Горват. За його словами, наразі пожежу на території табору ліквідували.

Також він розповів, що травмованих та загиблих у результаті пожежі немає. Проте згоріло близько семи невеликих будинків.

Речник Управління ДСНС Федір Філіп зазначив, що вогонь розповсюдився на площу близько 170 кв. м. За його словами, вогонь знищив будівлю барачного типу, в якій проживало п’ятеро сімей.

Для ліквідування пожежі залучили три пожежні машини – дві вантажівки підвозили воду, оскільки на території поселення проблеми з водопостачанням.

Вогонь повністю ліквідували близько третьої години ночі. Причини пожежі наразі, за словами речника ДСНС, невідомі – правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Водночас за словами місцевих, один із ромів підпалив своє помешкання, проте офіційної інформації щодо причин пожежі немає.