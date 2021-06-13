Взрыв в Харькове — что случилось и первые подробности

В Харькове неизвестные взорвали самодельной взрывчаткой банкомат, расположенный внутри супермаркета.

Правонарушители использовали самодельное взрывное устройство, которое установили в отсек для выдачи денег.

Сумму похищенных средств в настоящее время устанавливают. Взрыв произошел в супермаркете на проспекте Славы.

К счастью, в результате взрыва в Харькове никто не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют, кто может быть причастен к этому.

Следователи открыли уголовные производства по статье 185 (Кража) и статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Злоумышленникам может грозить лишение свободы до 12 лет.

В Харькове произошел взрыв в супермаркете / 3 фотографии

Взрыв в Китае

Сегодня утром произошел мощный взрыв в Китае. В результате полностью разрушена двухэтажное здание.

Погибли по меньшей мере 12 человек, также более 150 человек получили ранения. По предварительным данным, это произошло из-за утечки газа. Волна взрыва также разрушила местный рынок, расположенный неподалеку от здания.