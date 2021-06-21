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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Під Києвом стався вибух у житловому будинку: є загиблий та постраждалі

Під Києвом стався вибух у житловому будинку: є загиблий та постраждалі

У селі Білогородка Бучанського району у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух у квартирі на третьому поверсі.

У результаті вибуху спалахнув вогонь. Пожежа розповсюдилася на четвертий та п’ятий поверхи, а також верхній конструктивний елемент даху.

Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі
Під Києвом стався вибух у житловому будинку: є загиблий та постраждалі / 8 фотографий

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, руйнувань несучих конструкцій немає, проте в одній з квартир зруйновані вікна.

Двох людей госпіталізували, серед них одна дитина 2008 року народження. Також постраждало шість людей, які відмовилися від госпіталізації після огляду лікарів.

На місці пожежі у будинку рятувальники виявили загиблу особу, орієнтовно чоловічої статі. Бійці ДСНС евакуювали близько 40 осіб з приміщень.

Від Державної служби з надзвичайних ситуацій на гасіння пожежі залучили 53 людей особового складу та 12 одиниць техніки.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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