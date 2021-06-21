Пожежа в Білогородці: подробиці пожежі

У селі Білогородка Бучанського району у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух у квартирі на третьому поверсі.
У результаті вибуху спалахнув вогонь. Пожежа розповсюдилася на четвертий та п’ятий поверхи, а також верхній конструктивний елемент даху.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, руйнувань несучих конструкцій немає, проте в одній з квартир зруйновані вікна.
Двох людей госпіталізували, серед них одна дитина 2008 року народження. Також постраждало шість людей, які відмовилися від госпіталізації після огляду лікарів.
На місці пожежі у будинку рятувальники виявили загиблу особу, орієнтовно чоловічої статі. Бійці ДСНС евакуювали близько 40 осіб з приміщень.
Від Державної служби з надзвичайних ситуацій на гасіння пожежі залучили 53 людей особового складу та 12 одиниць техніки.