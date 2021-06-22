Причиною вибуху у селі Білогородка Київської області було вбивство. За попередніми даними, чоловік вбив мешканця будинку, а потім підпалив його труп разом з квартирою, щоб уникнути покарання. На тілі постраждалого знайшли ножові поранення, йому вирізали серце та частину легенів.

Наразі підозрюваного заарештовано. Про це повідомила поліція Київської області, згодом версію в ефірі телеканалу Україна 24 підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Дійсно, ситуація дуже збентежена. Людина була вбита, дійсно ножем, було вирізано серце.

За словами Геращенка, наразі експерти перевіряють, чи ймовірний вбивця не скоїв злочин під впливом наркотиків чи алкоголю.

Попередньо, затриманий є моряком дальнього плавання 1978 року народження, правоохоронці відкрили два кримінальні провадження – за фактом умисного вбивства та знищення майна загального користування.

Антон Геращенко заявив, що йому може загрожувати довічне ув’язнення. Також він розповів, що відповідальність за пошкодження будинків внаслідок вибуху у Білогородці буде нести підозрюваний. Тобто, кошти на відшкодування повинні стягнути з нього. Також у виняткових випадках можна взяти гроші з резервних фондів.

Вибух у Білогородці стався на третьому поверсі багатоквартирного будинку 21 червня. Після цього виникла пожежа, рятувальники знайшли тіло чоловіка 1974 року народження.

Вісім осіб постраждало, зокрема неповнолітня дитина. Раніше у ДСНС заявляли, що причиною вибуху міг бути як газ, так і вибухонебезпечні предмети.

На трагедію відреагував президент України – він виразив співчуття та закликав з’ясувати причину вибуху.

Фото: Антон Овсієнко