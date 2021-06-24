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Марія Степанюк |

Возле Майами частично обрушился 12-этажный дом — под завалами могут быть люди

Обвал будинку у Маямі

В Майами, штат Флорида (США), частично обвалилось 12-этажное здание. Под завалами могут быть более 50 человек. На данный момент подтверждений о смерти или ранениях в результате обвала не поступало.

Авария произошла около двух часов ночи в четверг по местному времени на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню в муниципалитете Серфсайд, недалеко от популярного пляжа Майами-Бич.

Пожарно-спасательное управление округа Майами-Дейд сообщило, что на место частичного обрушения здания выехали 80 спасательных бригад. Движение транспорта в ближайшими дорогами заблокировала полиция, чтобы спасатели могли беспрепятственно добраться до места инцидента.

— Все, что я могу сказать, то что у здания 12 этажей и вся его задняя часть обвалилась, — сказал сержант пожарно-спасательного подразделения Майами-Дейт Мариан Круз.

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Причины обрушения здания пока неизвестны и устанавливаются.

О здание известно, что его возвели в 1981 году и в нем есть более 130 квартир. Кондоминиум имеет вид на море и расположен в юго-восточном районе муниципалитета Серфсайд (округ Майами-Дейт, штат Флорида).

Издание The Washington Post сообщило, что сейчас на рынке недвижимости продаются несколько квартир в этом здании с двумя спальнями. Их оценили от $600 тыс. до $700 тыс.

Фото: Miami Beach Police

Источник: CNN, The Washіngton Times

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