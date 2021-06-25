В Польше ураган снес сотни крыш и оставил тысячи людей без света

В Польше произошел сильный шторм — из-за стихии три человека пострадали. Согласно последним сообщениям, ураган сорвал более 150 крыш и повредил еще 860. Среди них 142 крыши — жилых домов.

Из-за непогоды затопило 694 здания, также повреждены 1 240 ветрозащитных экранов. С последствиями стихии боролись около 15 тыс. спасателей, которые откачивали воду из затопленных объектов и устанавливали ветрозащитные полосы.

Также огромный ущерб нанес вихрь в районе города Новы-Сонч. По словам местных жителей, над регионом бушевала сумасшедшая стихия — все буквально летало в воздухе.

Согласно данным местного правительства, жители пострадавших городов могут рассчитывать на первые выплаты в размере 6 тыс. злотых (около 43 362 грн).

Жители почти всего воеводства почувствовали на себе воздействие сильных штормов, которые во многих местах сопровождались ливнями. Множество зданий и дороги затопил дождь.

В городе Гливице затоплены вход в местную больницу, подвал школы и здание дорожно-патрульной службы. Пожарные службы во всем регионе провели 23 операции по уборке поваленных деревьев на дорогах.

Местные синоптики прогнозируют, что на западе Польши могут продолжиться дожди. Также во второй половине дня вернутся бури — преимущественно на юг страны.

Источник: Rmf24