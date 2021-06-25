В Польше ураган снес сотни крыш и оставил тысячи людей без света

В Польше произошел сильный шторм — из-за стихии три человека пострадали. Согласно последним сообщениям, ураган сорвал более 150 крыш и повредил еще 860. Среди них 142 крыши — жилых домов.
Из-за непогоды затопило 694 здания, также повреждены 1 240 ветрозащитных экранов. С последствиями стихии боролись около 15 тыс. спасателей, которые откачивали воду из затопленных объектов и устанавливали ветрозащитные полосы.
Gliwice pic.twitter.com/DqnJOcXL0S
— Kasjan Karpiński (@kasjan_k) June 24, 2021
Также огромный ущерб нанес вихрь в районе города Новы-Сонч. По словам местных жителей, над регионом бушевала сумасшедшая стихия — все буквально летало в воздухе.
Согласно данным местного правительства, жители пострадавших городов могут рассчитывать на первые выплаты в размере 6 тыс. злотых (около 43 362 грн).
Жители почти всего воеводства почувствовали на себе воздействие сильных штормов, которые во многих местах сопровождались ливнями. Множество зданий и дороги затопил дождь.
Zalane piwnice i samochody, powalone drzewa… Pracowita noc straży pożarnej [FOTO] | https://t.co/p6tmHvSWeq#Gliwice pic.twitter.com/RtoJKhC6YN
— Silesia24PL (@Silesia24PL) June 25, 2021
В городе Гливице затоплены вход в местную больницу, подвал школы и здание дорожно-патрульной службы. Пожарные службы во всем регионе провели 23 операции по уборке поваленных деревьев на дорогах.
Zabrze zalane pic.twitter.com/abxUHdOpWN
— Rafał Wiktor (@WiktorGliwice) June 24, 2021
Местные синоптики прогнозируют, что на западе Польши могут продолжиться дожди. Также во второй половине дня вернутся бури — преимущественно на юг страны.
Источник: Rmf24