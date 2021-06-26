43-летнего подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке арестовали без права внесения залога.

Мужчина во время заседания, где ему избирали меру пресечения, почти не говорил и лишь просил не называть его людоедом.

– Распространяется информация о поедания мною сердца и других частей тела. Это лишь слухи, а не настоящие факты, – сообщил во время судебного слушания подозреваемый Роман.

Как отметил во время заседания суда прокурор Киево-Святошинской окружной прокуратуры Илья Черкашин, потерпевший Сергей Борисевич был в сознании, когда ему начали вырезать сердце и часть легких.

– Это причинило физические страдания и невыносимую боль пострадавшему, – сообщил прокурор.

Мужчины были соседями и их часто видели вместе. Роман сдавал в аренду погибшему Сергею гараж. И именно из-за этого помещения между соседями начали возникать распри. Местные поговаривают, что доходило даже до угроз.

Дело в том, что Роман – ярый педант и не терпит беспорядка. Поддерживал везде идеальную чистоту, а вещи складывал по цвету и чуть ли не под линейку. А вот арендатор был абсолютной противоположностью, поэтому хозяина гаража это очень раздражало. Между ними часто происходили ссоры.

20 июня конфликт во время употребления спиртных напитков закончился убийством.

После этого Роман закрыл квартиру и пошел домой. Почти сутки он думал над своим алиби и решил устроить пожар.

Перед тем с обоих телефонов инсценировал переписку с уже мертвым другом. Потом принес из гаража бензин, облил им все, а сверху еще и присыпал порохом, чтобы хорошо горело.

Планировал бросить спичку и бежать к соседям, чтобы те, вдруг что, подтвердили, что, когда вспыхнуло, Роман был у них. Но план оказался неидеальным – произошел взрыв, от которого пострадал и подозреваемый.

В момент пожара имитировал, что спасает товарища.

Пока спасатели тушили пламя, Роман бродил под домом среди людей, которых фактически лишил жилья. Погорельцы считали его героем, потому что думали, что он сильно обжег руки, пытаясь обуздать пламя.

Тело 47-ми летнего Сергея обгорело чуть ли не до костей. Мужа не могла узнать даже бывшая жена. То, что перед пожаром хозяина зарезали, выяснили эксперты.

Сейчас защитник подозреваемого пытается доказать, что из Романа выбили признание в преступлении. Кроме того, будет настаивать на самозащите, потому что вроде бы он просто отбивался, когда на него набросился Сергей.

У 43-летнего подозреваемого в Симферополе есть жена и несовершеннолетние сын и дочь.

В прошлом был моряком, а в Белогородке работал механиком.

Сейчас полицейские выясняют, не причастен ли он и к другим преступлениям, ведь дома у него нашли заряженный бесшумный пистолет образца 1967 года, который использовали подразделения КГБ в диверсионной деятельности, с дополнительными патронами.

За убийство, совершенное с неслыханной жестокостью, и поджог дома, Роману грозит пожизненное лишение свободы.

21 июня на третьем этаже многоквартирного дома в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв.

В результате пострадали более 10 человек. 14 семей временно нуждаются в жилье.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 47-летнего уроженца Кременчуга Полтавской области.

Как установили правоохранители, мужчине вырезали сердце и часть легких, а затем подожгли его труп вместе с квартирой, чтобы избежать наказания.

Фото: Андрей Небытов