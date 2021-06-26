43-річного підозрюваного у вбивстві та підпалі будинку в Білогородці арештували без права внесення застави.

Чоловік під час засідання, де йому обирали запобіжний захід, майже не говорив і лише просив не називати його людожером.

– Поширюється інформація про поїдання мною серця та інших частин тіла. Це лише чутки, а не справжні факти, – заявив під час судового слухання підозрюваний Роман.

Як зауважив під час засідання суду прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Ілля Черкашин, потерпілий Сергій Борисевич був у свідомості, коли йому почали вирізати серце та частину легень.

– Це завдало фізичних страждань та нестерпного болю постраждалому, – зазначив прокурор.

Чоловіки були сусідами і їх часто бачили разом. Роман здавав в оренду загиблому Сергію гараж. І саме через це приміщення між сусідами почали виникати чвари. Місцеві подейкують, що доходило навіть до погроз.

Справа в тому, що Роман – затятий педант і не терпить безладу. Підтримував скрізь ідеальну чистоту, а речі складав за кольором і ледь не під лінійку. А от орендар був абсолютною протилежністю, тому господаря гаража це дуже дратувало. Між ними часто вибухали сварки.

20 червня конфлікт під час вживання спиртних напоїв закінчився вбивством.

Після цього Роман зачинив квартиру й пішов додому. Майже добу він мізкував над своїм алібі й вирішив влаштувати пожежу.

Перед тим з обох телефонів інсценував листування із вже мертвим другом. Потім приніс із гаража бензин, облив ним усе помешканні, а зверху ще й присипав порохом, аби гарно горіло.

Планував кинути сірник і тікати до сусідів, аби ті, раптом що, підтвердили, що, коли спалахнуло, Роман був у них. Але план виявися неідеальним – стався вибух, від якого постраждав і підозрюваний.

На момент пожежі імітував, що рятує товариша.

Доки рятувальники гасили полум’я, Роман вештався під будинком серед людей, яких фактично позбавив житла. Погорільці вважали його героєм, бо були переконані, що він сильно обпік руки, намагаючись приборкати полум’я.

Тіло 47-ми річного Сергія обгоріло ледь не до кісток. Чоловіка не могла впізнати навіть колишня дружина. Те, що перед пожежею господаря зарізали, з’ясували експерти.

Наразі захисник підозрюваного намагається довести, що із Романа вибили зізнання у злочині. Крім того, наполягатиме на самозахисті, бо начебто він просто відбивався, коли на нього накинувся Сергій.

У 43-річного підозрюваного у Сімферополі є дружина та неповнолітні син та донька.

У минулому був моряком, а в Білогородці працював механіком.

Зараз поліцейські з’ясовують, чи не причетний він і до інших злочинів, адже вдома в нього знайшли заряджений безшумний пістолет зразка 1967 року, який використовували підрозділи КДБ у диверсійній діяльності, із додатковими набоями.

За убивство, скоєне із нечуваною жорстокістю, та підпал будинку, Романові загрожує довічне позбавлення волі.

21 червня на третьому поверсі багатоквартирного будинку в селі Білогородка Київської області стався вибух.

Унаслідок цього постраждало понад 10 осіб. 14 сімей тимчасово потребують житла.

На місці події правоохоронці виявили тіло 47-річного уродженця Кременчука Полтавської області.

Як встановили правоохоронці, чоловікові вирізали серце та частину легенів, а потім підпалили його труп разом із квартирою, щоб уникнути покарання.

Фото: Андрій Нєбитов