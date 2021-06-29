У польському місті Познань компанія українців відпочивала на пляжі. Випадковий перехожий почув їхні розмови українською мовою і побив одного чоловіка.
Свідки інциденту затримали кривдника та викликали поліцію. За даними місцевих ЗМІ, затриманий кричав у нецензурній формі на українців, щоб ті їхали з країни. Також він ображав компанію за національною ознакою.
Потерпілий від удару в голову знепритомнів. Йому надали медичну допомогу й незабаром він прийшов до тями.
Чоловік пояснив, що нападник був у стані алкогольного сп’яніння. Після інциденту він спробував втекти, але його зловили небайдужі свідки інциденту.
Кривдника заарештували поліцейські. Його повинні заслухати правоохоронці, після чого ухвалять рішення про правову кваліфікацію інциденту.
Джерело: epoznan.pl