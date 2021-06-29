У польському місті Познань компанія українців відпочивала на пляжі. Випадковий перехожий почув їхні розмови українською мовою і побив одного чоловіка.

Свідки інциденту затримали кривдника та викликали поліцію. За даними місцевих ЗМІ, затриманий кричав у нецензурній формі на українців, щоб ті їхали з країни. Також він ображав компанію за національною ознакою.

Потерпілий від удару в голову знепритомнів. Йому надали медичну допомогу й незабаром він прийшов до тями.

Чоловік пояснив, що нападник був у стані алкогольного сп’яніння. Після інциденту він спробував втекти, але його зловили небайдужі свідки інциденту.

Кривдника заарештували поліцейські. Його повинні заслухати правоохоронці, після чого ухвалять рішення про правову кваліфікацію інциденту.

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Джерело: epoznan.pl