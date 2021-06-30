В Киевской области контрразведка СБУ задержала боевика террористической организации “ЛНР”. Мужчина намеревался легализоваться в регионе как внутренний переселенец.

Злоумышленник был старшим стрелком в составе “Народной милиции ЛНР” и обслуживал боевую технику оккупационных войск.

Сейчас ему сообщили о подозрении из-за создания террористической группы или организации. За это ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Пока же продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, правоохранительные органы выясняют, причастен ли боевик к выполнению диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине.

16 июня оккупанты убили боевика, который хотел сдаться Вооруженным силам Украины. Сразу после этого они эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт.