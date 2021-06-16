На Донбассе боевик хотел сдаться Вооруженным силам Украины, но его убили оккупанты. Инцидент зафиксировала украинская разведка сегодня утром около 9.20.

Как сообщили в оперативно-тактической группировке Север, военнослужащий незаконных вооруженных формирований пытался перейти на сторону ВСУ, но в этот момент его застрелили.

— На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону ВСУ был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же “товарищи” эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт, — сообщили в разведке.

В ВСУ подчеркивают, что главари оккупантов пытаются жестоко пресекать случаи сдачи в плен российских наемников, а также скрыть их тела при попытках перехода на территорию, которая контролируется украинской армией.

Источник: Оперативно-тактическая группировка Север