У Київській області контррозвідка СБУ затримали бойовика терористичної організації “ЛНР”. Чоловік мав намір легалізуватись у регіоні як внутрішній переселенець.

Зловмисник був старшим стрілком у складі “Народної міліції ЛНР” та обслуговував бойову техніку окупаційних військ.

Наразі йому повідомили про підозру через створення терористичної групи чи організації. За це йому загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна чи без.

Поки ж тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронні органи з’ясовують, чи причетний бойовик до виконання диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні.

16 червня окупанти вбили бойовика, який хотів здатися Збройним силам України. Відразу після цього вони евакуювали тіло найманця на спостережний пункт.