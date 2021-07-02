Пограничники задержали в аэропорту Борисполя гражданина Украины, который прибыл рейсом из Стамбула 1 июля. Он пытался контрабандно ввести в Украину бриллианты в нижнем белье.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной таможенной службы.

На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, он ответил, что имеет только личные вещи.

— Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, было обнаружено при проверке ручной клади пассажира, среди его личных вещей, — сообщили в ведомстве.

После этого у мужчины нашли еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть коробочек с прозрачными бесцветными камнями. Все это он перемещал в нижнем белье.

Предварительная стоимость выявленных бриллиантов достигает 2 млн грн. По результатам осмотра составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.

Ранее в аэропорту Борисполь задержали гражданина Израиля, который пытался вывезти из Украины драгоценные камни.

Мужчина пытался вылететь из страны рейсом Тель-Авив-Киев.

Источник: Государственная таможенная служба