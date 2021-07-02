Прикордонники затримали в аеропорту Київ 36-річного громадянина України, який прибув рейсом зі Стамбула 1 липня. Він намагався контрабандно ввести в Україну діаманти у спідній білизні.

Про це повідомили в прес-центрі Державної митної служби.

На питання співробітників митниці про наявність у нього товарів, що підлягають декларуванню, він відповів, що має тільки особисті речі.

– Поліетиленовий пакетик з дев’ятьма кільцями з білого металу зі вставками з прозорого каменю та один діамант в конверті з сертифікатом виробника, було виявлено при перевірці ручної поклажі пасажира, серед його особистих речей, – повідомили у відомстві.

Після цього у чоловіка знайшли ще один поліетиленовий пакетик, в якому було шість коробочок з прозорим безбарвним камінням. Все це він переміщував у спідній білизні.

Попередня вартість виявлених діамантів досягає 2 млн грн. За результатами огляду склали протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України.

Раніше в аеропорту Бориспіль затримали громадянина Ізраїлю, який намагався вивезти з України дорогоцінні камені.

Чоловік намагався вилетіти з країни рейсом Тель-Авів – Київ.

Джерело: Державна митна служба