В Луганской области в селе Петропавловка правоохранители во время проверки документов на блокпосту обнаружили 32-летнего боевика “ЛНР”, который в течение двух лет проходил службу в составе подконтрольных России оккупантов. Он является жителем оккупированного поселка Хрустальное.

По словам мужчины, в августе 2016 года он вступил в ряды боевиков, где проходил службу в должности наводчика боевой машины в воинской части в своем городе.

— В 2018 году его перевели на охрану складских помещений и других военных объектов в Кадиевке, Сорокино и селах Хорошее, Смелое, Белое, Петровское, расположенных вблизи линии разграничения. За свою работу мужчина получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей (около 5,5 тыс. грн), — сообщили в полиции.

В августе 2018 года мужчина покинул ряды боевиков.

Правоохранители открыли производство по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины. Вскоре мужчине планируют объявить о подозрении.