У Луганській області в селі Петропавлівка правоохоронці під час перевірки документів на блокпосту виявили 32-річного бойовика “ЛНР”, який протягом двох років проходив службу в складі підконтрольних Росії окупантів. Він є жителем окупованого селища Хрустальне.

За словами чоловіка, в серпні 2016 року вступив до лав бойовиків, де проходив службу на посаді навідника бойової машини у військовій частині у своєму місті.

– У 2018 році його перевели на охорону складських приміщень та інших військових об’єктів в Кадіївці, Сорокіно і селах Хороше, Сміливе, Біле, Петровське, розташованих поблизу лінії розмежування. За свою роботу чоловік отримував заробітну плату в розмірі 15 тис. російських рублів (близько 5,5 тис. грн), – повідомили в поліції.

У серпні 2018 року чоловік покинув ряди бойовиків.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України. Незабаром чоловікові планують оголосити про підозру.