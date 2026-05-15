В Запорожье прогремели взрывы: россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрыв в Запорожье 15 мая

По словам Ивана Федорова, взрывами повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, из-за чего произошел пожар, и над городом виден черный дым.

По предварительным данным, погиб один человек, трое мужчин в возрасте 54, 60 и 63 лет получили осколочные ранения. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Ночью 5 мая в Запорожье раздались взрывы. В результате атаки в нежилом здании возник пожар. В результате вражеского удара по областному центру ранения получила женщина.

28 апреля утром россияне нанесли удар дроном по одной из остановок общественного транспорта в Запорожье. По предварительным данным, в результате взрывов ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет.

21 апреля россияне атаковали Новониколаевку в Запорожской области. В результате атаки пострадали семь человек. Частично разрушены дом культуры, общежитие и здание Новониколаевского поселкового совета. Повреждены продуктовый магазин и жилые дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.

Фото: Запорожская ОВА

