Уже 16 мая состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2026, который в этом году принимает Вена.

О порядке выступлений участников в финале Евровидения 2026 и о том, кто станет гостем шоу, читайте в нашем материале.

Кто будет среди гостей финала Евровидения 2026

Во время гранд-финала песенного конкурса зрителей ждет специальное выступление с участием известных артистов прошлых лет. Об этом сообщают организаторы шоу.

Представители австрийского вещателя ORF отметили, что на юбилейный концерт пригласили исполнителей, которые в свое время стали яркими символами конкурса и оставили заметный след в его истории.

Речь идет об отдельном интермедийном номере, который станет одной из центральных частей финального вечера. В нем соберутся артисты, чье творчество и выступления в свое время завоевали широкую популярность среди еврофанов.

Среди заявленных участников — Руслана, победительница конкурса 2004 года, а также Верка Сердючка, которая в 2007-м заняла второе место и впоследствии стала одним из самых узнаваемых персонажей в истории Евровидения.

Также на сцену вернется Александр Рыбак, триумфатор 2009 года, и финская рок-группа Lordi, которая одержала победу в 2006-м.

Евровидение 2026: порядок выступления финалистов

20 стран прошли в гранд-финал по итогам двух полуфиналов, которые уже состоялись. Еще пять участников прошли автоматически. Среди них — страны так называемой “Большой пятерки”, но в этом году их всего четыре. Это Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также Австрия, которая в этом году выполняет роль страны-хозяйки и принимает конкурс в Вене.

Испания отказалась от участия из-за споров вокруг присутствия Израиля на конкурсе, поэтому один из традиционных финалистов выбыл из борьбы.

В финале Евровидения 2026 порядок выступлений играет важную роль, ведь именно он формирует ритм шоу и влияет на восприятие каждого номера. Украина тоже прошла в финал. Ее представит Leleka, которая выступит под номером 7.

Евровидение 2026, последовательность выступлений участников:

