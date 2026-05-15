Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не санкционирует бой между чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и голландским кикбоксером Рико Верховеном.

Об этом говорится на сайте организации.

WBA не санкционирует поединок Усика

В WBA отметили, что комитет организации предоставил Усику разрешение защищать свой чемпионский титул WBA в поединке 23 мая против Верховена на строгих условиях.

Сейчас смотрят

Ассоциация после поданного специального запроса разрешила украинцу защищать пояс, но голландец не может претендовать на чемпионский титул.

Причиной стало то, что голландец не входит в рейтинг этой организации.

– Комитет пояснил, что санкционирование поединка подпадает под положения Правила C.40, с учетом “интересов соревнований”, а также учитывая статус суперчемпиона, его соперника и остальных претендентов в супертяжелом весе, входящих в рейтинг, – говорится в сообщении.

В случае победы Усика поединок официально будет считаться успешной защитой титула. Если чемпион проиграет, комитет WBA пересмотрит его статус и определит дальнейшие действия в отношении чемпионского пояса в супертяжелом весе.

Что касается Верховена, то в случае победы он не завоюет титул WBA, но это позволит ему попасть в рейтинг тяжеловесов организации.

Поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном состоится в субботу, 23 мая, в египетской Гизе на фоне пирамид. В андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.