Во время ночной атаки на Украину 15 мая российские войска применили ракетами и 141 беспилотник различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 15 мая (с 18:00 14 мая) противник атаковал пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, одной противокорабельной ракетой Х-35 с ВОТ АР Крым, а также 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Пуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка, Чауды и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, силы ПВО сбили или подавили одну противокорабельную ракету Х-35 и 130 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов Пародия на Юге, Севере и Востоке страны.

Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей.

В то же время зафиксировано попадание семи ударных дронов на шести локациях. Еще на семи локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей.

В частности утром 15 мая во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Киеве из-за атаки российских ударных беспилотников.

В КГВА призвали жителей столицы срочно пройти в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе столицы работают силы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Запорожской области вблизи Вольнянска российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры и пригородный поезд сообщением Запорожье-2 — Синельниково.

Мониторинговый центр Укрзализныци предупредил локомотивную бригаду об угрозе ударных дронов. Поезд остановили вблизи Вольнянска и начали эвакуацию пассажиров.

Впрочем два человека не успели покинуть вагоны и получили осколочные ранения.

По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, пострадали 88-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Также в ночь на 15 мая российские войска осуществили комбинированную ракетно-пушечную атаку на Одесскую область.

Под ударом оказались объекты гражданской и критической инфраструктуры, жилой сектор и предприятия.

В нескольких селах региона повреждены шесть частных домовладений, трехэтажное офисное здание и три автомобиля.

Часть домов претерпела серьезные разрушения — в домах выбиты окна, повреждены конструкции и кровли.

Кроме того, в результате атаки возникло несколько очагов возгорания.

По предварительным данным, в результате атаки в Одесской области пострадали два человека — пожилой мужчина и 12-летний мальчик.

По данным Воздушных сил, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют вражеские БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.

