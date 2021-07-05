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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

На Донбасі загинув медик 93 бригади: що відомо

ООС_Донбас

Український військовослужбовець загинув у неділю, 4 липня, в результаті ворожого обстрілу.

Убитим виявився начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади Холодний Яр капітан Юрій “Феофан” Письменний.

– Він запам’ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди йти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців, – нагадав глава медслужби бригади Анатолій Чуйкин.

За його словами, всі бійці 93 бригади, які з 2018 року отримували поранення, проходили через руки Письменного.

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Фото: Міноборони

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