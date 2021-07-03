Возле города Тарнув в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали граждане Украины. На трассе в направлении Кракова столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в социальной сети Twitter.

Всего автобус перевозил девять граждан Украины. По его словам, в ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, среди которых несовершеннолетний.

Николенко рассказал, что граждан Украины госпитализировали в местную больницу. Сейчас медицинские работники оказывают им всю необходимую помощь.

Другие пассажиры, к счастью, не получили телесные повреждения. По его словам, консул сейчас находится на месте происшествия для оказания украинцам помощи во взаимодействии с правоохранительными органами и больницей.

Недавно в Польше оборвался лифт с украинцами, которые обслуживали шахту лифта. Двое рабочих из Украины находились на крыше лифта, окрашивая шахту.

Однако в один миг кабина лифта упала с 15 этажа (высота — около 40 м). К счастью, сработал тормозной механизм, который спас украинцев.