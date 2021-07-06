Сьогодні вранці в Польщі вертоліт з громадянами України на борту впав у воду. У результаті аварії постраждали троє українців.

Цю інформацію підтвердили місцеві рятувальні служби. Трьох людей доставили у лікарню. Поліція почала розслідування катастрофи.

За свідченнями очевидців, незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки не впав у воду. У кінцевому підсумку – повністю затонув.

Туристи, які проїжджали на катері, витягли з води поранених. Потім пасажирів вертольота доставили у лікарню. Відомо, що на вертольоті літали громадяни України, які проживали у Польщі.

Найважче поранену жінку доставили у лікарню з травмою хребта. Її 17-річну дочку з такою ж травмою доставили у лікарню на вертольоті Польської медичної авіації.

Уламки вертольота на глибині 13 метрів вже обстежили рятувальники. Через аварію відбувається витік палива в озеро, проте, за словами рятувальників, вона не надає небезпеки, оскільки рідина випаровується.

Поліція під контролем прокуратури почала розслідування аварії вертольота. Встановлено, що пілот був тверезим під час польоту.

Джерело: RMF24