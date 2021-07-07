На пляже в Кирилловке работника водных аттракционов убило током

В поселке Кирилловка, расположенном на побережье Азовского моря, на центральном пляже произошло чрезвычайное происшествие.

По данным местных СМИ, работника одного из пунктов водных развлечений, расположенных возле Терешковой базы, убило током.

Работник пункта пришел утром надувать один из аттракционов. Однако из-за отсутствия заземления (оборудования для защиты от опасного действия электрического тока) случилось ЧП.

Отдыхающие, которые это увидели, до приезда скорой помощи пытались откачать молодого парня, однако эти попытки не увенчались успехом.

Медикам, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть. Местные СМИ сообщают, что после этого случая в Кирилловке начали закрывать магазины, пункты проката и водные аттракционы.

Полиция и другие службы начали массовую проверку предприятий на предмет соблюдения правил техники безопасности.

Источник: Риа-м