На пляжі у Кирилівці працівника водних атракціонів вбило струмом

У селищі Кирилівка, розташованому на узбережжі Азовського моря, на центральному пляжі відбулася надзвичайна подія.

За даними місцевих ЗМІ, працівника одного з пунктів водних розваг, розташованих біля Терешкової бази, вбило струмом.

Працівник пункту прийшов вранці надувати один з атракціонів. Однак через відсутність заземлення (обладнання для захисту від небезпечного впливу електричного струму) сталася НП.

Відпочивальники, які це побачили, до приїзду швидкої допомоги намагалися відкачати молодого хлопця, однак ці спроби не мали успіху.

Медикам, які прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть. Місцеві ЗМІ повідомляють, що після цього випадку в Кирилівці почали закривати магазини, пункти прокату і водні атракціони.

Поліція та інші служби почали масову перевірку підприємств на предмет дотримання правил техніки безпеки.

Джерело: Ріа-м