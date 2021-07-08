На днях в Варминско-Мазурском воеводстве вертолет, на борту которого находились украинцы, упал в озеро Талты. СМИ обнародовали видео с моментом авиакатастрофы в Польше.

На кадрах видно, как вертолет казалось бы спокойно пролетает над водоемом. Однако в какой-то момент он резко снижается и падает в озеро.

Также видно, что камера зафиксировала мужчину, который в этот ужасный момент находился на лодке вблизи трагедии.

Он, увидев падение вертолета, сразу бросается к мотору и заводит его. На этом запись обрывается.

Причины авиакатастрофы сейчас устанавливает Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Об аварие в Польше стало известно утром 6 июля. В результате чего пострадали трое украинцев — пилот и двое пассажиров.

Раненых из воды вытащили туристы, проплывавшие в этот момент рядом. Их сразу доставили в больницу.

Больше всего пострадала женщина, ее госпитализировали с травмой позвоночника. Также в больницу с поврежденным позвоночником доставили ее 17-летнюю дочь и пилота вертолета.