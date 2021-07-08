Днями у Вармінсько-Мазурському воєводстві вертоліт, на борту якого перебували українці, впав в озеро Талти. ЗМІ оприлюднили відео з моментом авіакатастрофи у Польщі.

На кадрах видно, як вертоліт здавалось би спокійно пролітає над водоймою. Однак раптом в якийсь момент він різко знижується та падає в озеро.

Також видно, що камера зафіксувала чоловіка, який в цей жахливий момент перебував на човні поблизу трагедії.

Він, побачивши падіння вертольту, одразу кидається до мотора та заводить його. На цьому запис обривається.

Причини авіакатастрофи наразі встановлює Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Про аварію в Польщі стало відомо вранці 6 липня. Внаслідок цього постраждали троє українців – пілот та двоє пасажирів.

Поранених із води витягли туристи, які пропливали поряд. Їх одразу доставили в лікарню.

Найбільше постраждала жінка, її госпіталізували з травмою хребта. Також до лікарні з пошкодженим хребтом доставили її 17-річну дочку та пілота вертольота.