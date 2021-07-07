Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Стрельба в центре Киева: 38-летнего мужчину задержали

Стрельба в центре Киева: 38-летнего мужчину задержали

МВД сообщает о завершении спецоперации и задержании мужчины, который устроил стрельбу в центре Киева на Голосеевском проспекте.

Правонарушитель ранил патрульного полицейского и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома и совершил там поджог.

Сейчас правоохранители эвакуируют жителей жилого дома. На месте происшествия работает наряд патрульной полиции, все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, стрелок открыл огонь из охотничьего ружья.

По его словам, оружие предварительно не зарегистрировано. Также у полицейского — тяжелое ранение руки.

Дополняется…

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка