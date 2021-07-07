Стрельба в центре Киева: 38-летнего мужчину задержали

МВД сообщает о завершении спецоперации и задержании мужчины, который устроил стрельбу в центре Киева на Голосеевском проспекте.

Правонарушитель ранил патрульного полицейского и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома и совершил там поджог.

Сейчас правоохранители эвакуируют жителей жилого дома. На месте происшествия работает наряд патрульной полиции, все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, стрелок открыл огонь из охотничьего ружья.

По его словам, оружие предварительно не зарегистрировано. Также у полицейского — тяжелое ранение руки.

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