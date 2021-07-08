Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу по продажам крупных сумм фальшивых купюр.

Подделку не могло распознать даже специальное устройство.

— Организатор схемы — гражданин РФ, фигурирует в санкционных списках СНБО и считается криминальным авторитетом, — сообщили в службе о личности преступника.

Также в преступную группировку входили другие граждане России и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости.

По месту жительства, регистрации и в личных автомобилях фигурантов провели обыски.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления.

По ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса злоумышленникам грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Фальшивомонетчикам уже выбрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.