Служба безпеки України викрила злочинну групу зі збуту великих сум підроблених грошей.

Фальшиві банкноти не міг ідентифікувати як підробку навіть спеціальний пристрій.

– Встановлено, що організатор схеми – громадянин РФ, який фігурує в санкційних списках РНБО і вважається кримінальним авторитетом, – повідомили у службі щодо особи злочинця.

Також до злочинного угруповання входили інші громадяни Росії та України. Вони збували фальшиві банкноти, що надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості.

За місцями проживання, реєстрації та в особистих автомобілях фігурантів провели обшуки.

Обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочину.

За ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу зловмисникам загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Фальшивомонетникам вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави.