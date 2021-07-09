В Киевской области от ожогов умер 2-летний мальчик. Правоохранители выяснили, что 17 июня в селе Черевки Броварского района ребенка 2019 рождения госпитализировали в больницу. Он обжегся во время разжигания костра в результате возгорания горюче-смазочных материалов.

Мальчик получил 80% ожогов тела. Врачам не удалось его спасти — 7 июля он умер.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УК Украины. Виновным в смерти ребенка может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители призывают родителей усилить контроль за детьми во время отдыха. В частности, не оставлять малолетних детей одних, даже на короткое время.

Также полиция рекомендует держать спички в недоступном месте, в присутствии ребенка не разводить огонь и избегать пользования легковоспламеняющимися веществами.

Недавно в Черкасской области 18-летний парень получил ожоги, прыгая через огонь во время празднования Ивана Купала. Сразу после инцидента его доставили в больницу.

Юноша получил более 30% ожогов тела — обгорели ноги, спина и плечи.