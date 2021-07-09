У Київській області від опіків помер 2-річний хлопчик. Правоохоронці з’ясували, що 17 червня у селі Черевки Броварського району дитину 2019 року народження госпіталізували до лікарні. Він обпікся під час розпалювання багаття внаслідок загоряння паливно-мастильних матеріалів.

Хлопчик отримав 80% опіків тіла. Лікарям не вдалося його врятувати – 7 липня він помер.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки) КК України. Винним у смерті дитини може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають батьків посилити контроль за дітьми під час відпочинку. Зокрема, не залишати малолітніх дітей самих, навіть на короткий час.

Також поліція рекомендує тримати сірники у недоступному місці, у присутності дитини не розводити вогонь та уникати користування легкозаймистими речовинами.

Нещодавно у Черкаській області 18-річний хлопець отримав опіки, стрибаючи через вогонь під час святкування Івана Купала. Одразу після інциденту його забрали до лікарні.

Юнак отримав понад 30% опіків тіла – обгоріли ноги, спина та плечі.