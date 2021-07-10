Погибшим на Донбассе в пятницу, 9 июля, военнослужащим оказался старший солдат 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила Владимир Яськив.

Стало известно имя погибшего накануне бойца ВСУ / 2 фотографии

Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

Военный погиб выполняя боевое задания близ населенного пункта Золотое. Смертельное ранение бойцу нанес снайпер террористов.

Яськив родился 29 июля 1977 года в поселке Большие Борки, что на Тернопольщине.

Ранее в штабе ООС сообщили, что в результате обстрела боевиков трое бойцов получили ранения.

Кроме того, за минувшие 24 часа зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Враг вел огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них Зайцево, Невельске, Новотошковское, Пески, Троицкое, Новозвановка, Новомихайловка, Авдеевка и Орехово.

Фото: пресс-служба 24 ОМБр