Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Стало известно имя погибшего накануне бойца ВСУ

Стало известно имя погибшего накануне бойца ВСУ

Погибшим на Донбассе в пятницу, 9 июля, военнослужащим оказался старший солдат 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила Владимир Яськив.

Володимир Яськів
Володимир Яськів
Володимир Яськів
Володимир Яськів
Стало известно имя погибшего накануне бойца ВСУ / 2 фотографии

Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

Военный погиб выполняя боевое задания близ населенного пункта Золотое. Смертельное ранение бойцу нанес снайпер террористов.

Яськив родился 29 июля 1977 года в поселке Большие Борки, что на Тернопольщине.

Ранее в штабе ООС сообщили, что в результате обстрела боевиков трое бойцов получили ранения.

Кроме того, за минувшие 24 часа зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Враг вел огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них Зайцево, Невельске, Новотошковское, Пески, Троицкое, Новозвановка, Новомихайловка, Авдеевка и Орехово.

Фото: пресс-служба 24 ОМБр

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка