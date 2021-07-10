Названо ім’я загиблого напередодні бійця ЗСУ

Загиблим на Донбасі в п’ятницю, 9 липня, військовослужбовцем виявився старший солдат 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Володимир Яськів.
Про це повідомили в прес-службі підрозділу.
Військовий загинув виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Золоте. Смертельне поранення бійцеві завдав снайпер терористів.
Яськів народився 29 липня 1977 року в селищі Великі Бірки, що на Тернопільщині.
Раніше в штабі ООС повідомили, що в результаті обстрілу бойовиків троє бійців отримали поранення.
Крім того, за минулі 24 години зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.
Ворог вів вогонь біля кількох населених пунктів. Серед них Зайцеве, Невельську, Новотошківське, Піски, Троїцьке, Новозванівка, Новомихайлівка, Авдіївка та Оріхове.
Фото: прес-служба 24 ОМБр