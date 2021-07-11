Гражданина Турции, который сбежал из зала суда в Харькове и скрывается от Интерпола из-за мошенничества в особо крупных размерах, был задержан в Киеве Департамент уголовного розыска совместно с управлением ГУНП.

Полиция провела операцию по розыску злоумышленника и задержала беглеца в столице на улице Дегтяревской.

Сотрудникии Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области при содействии полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области с 8 июля занимались задержанием преступника.

Тогда, после окончания заседания суда, арестованній 47-летний гражданин Турции после объявления судебного решения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

В ближайшее время правонарушителя доставят в Харьков. Там его поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест до 12 месяцев, а затем передадут властям Германии.